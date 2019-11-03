Футбол. "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов": видео голов

Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в домашнем матче 13-го тура Премьер-лиги над футбольным клубом "Львов".

Зрители на столичном "Олимпийском" увидели четыре безответных гола в ворота гостей. Счет на 10-й минуте открыл Николай Шапаренко. Удвоил преимущество киевлян Виктор Цыганков на 30-й минуте, успешно реализовав пенальти. Остальные голы были забиты во втором тайме: на 82-й минуте это сделал Артем Беседин, а в добавленное время - Денис Попов.

С 35-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Сергея Сидорчука.

После 13-го тура киевляне продолжают занимать вторую позицию в турнирной таблице (27 очков), отставая от донецкого "Шахтера" на 10 пунктов. У черниговской "Десны", которая идет третьей, 26 очков. На пункт меньше у луганской "Зари".

На этой неделе "Динамо" выбило "Шахтер" из розыгрыша Кубка Украины, одержав победу в дополнительное время: смотреть видео.

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