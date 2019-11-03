Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

С 35-й минуты киевляне играли вдесятером после удаления Сидорчука

Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в домашнем матче 13-го тура Премьер-лиги над футбольным клубом "Львов".

Зрители на столичном "Олимпийском" увидели четыре безответных гола в ворота гостей. Счет на 10-й минуте открыл Николай Шапаренко. Удвоил преимущество киевлян Виктор Цыганков на 30-й минуте, успешно реализовав пенальти. Остальные голы были забиты во втором тайме: на 82-й минуте это сделал Артем Беседин, а в добавленное время - Денис Попов.

С 35-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Сергея Сидорчука.

После 13-го тура киевляне продолжают занимать вторую позицию в турнирной таблице (27 очков), отставая от донецкого "Шахтера" на 10 пунктов. У черниговской "Десны", которая идет третьей, 26 очков. На пункт меньше у луганской "Зари".

  • На этой неделе "Динамо" выбило "Шахтер" из розыгрыша Кубка Украины, одержав победу в дополнительное время: смотреть видео.

Читайте также: Футбол. Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" потеряли очки - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, динамо, фк львов, разгром
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов": видео голов
Футбол. "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов": видео голов
Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК: видео
Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК: видео
ВСУ показали позиции после разведения в Золотом: видео
ВСУ показали позиции после разведения в Золотом: видео
Экономика Бизнес-неделя: добрый Трамп, богатый Ахметов, безлим на покупку валюты и крупнейшая ВЭС
Выбор Чернышова: кому в космос, баскетбол, Китай и компания Nike
Мнение Выбор Чернышова: кому в космос, баскетбол, Китай и компания Nike
Что нужно, чтобы Украина вылечилась и выиграла свой Тур де Франс
Мнение Что нужно, чтобы Украина вылечилась и выиграла свой Тур де Франс
Популярное
фото/видео
Футбол. "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов": видео голов
Футбол. "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов": видео голов
Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК: видео
Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК: видео 17:13
ВСУ показали позиции после разведения в Золотом: видео
ВСУ показали позиции после разведения в Золотом: видео 02.11.19, 19:00
Футбол. Шахтер разгромил Карпаты во Львове: видео голов
Футбол. Шахтер разгромил Карпаты во Львове: видео голов 02.11.19, 16:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 