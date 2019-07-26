Как "Заря" обыгрывала "Будучность": видео

"Заря" в своем первом официальном матче нового сезона добыла победу. В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы луганский клуб на выезде одолел "Будучность", пишет iSport.

Со старта поединка, который проходил в Подгорице, подопечные Виктора Скрипника завладели инициативой, вынудив хозяев играть от обороны.

Свой первый гол "Заря" забила на 16 минуте встречи. Тогда партнеры вывели на ударную позицию Артема Громова, который мощным ударом из центра штрафной открыл счет в матче.

Спустя несколько минут Артем заставил ошибиться голкипера, который под прессингом нашего футболиста, не сумел умело распорядиться мячом. Громов, подхватив мяч, отправил его в пустые ворота – 0:2.

До конца первого тайма "Заря" провела несколько опасных атак через фланги, но удары Будковского и Громова раз за разом блокировали защитники.

"Будучность" вышла на второй тайм заряженной на ворота "Зари". Хозяева взял под контроль мяч, заставив соперника отойти к своей штрафной. После одного из розыгрышей углового черногорский клуб забил, гол на свое имя записал Перович. Именно после его удара на 60-й минуте встречи, мяч срикошетил в ворота от Чеберко.

"Будучность" не сбавила обороты и продолжила играть в атакующий футбол, и уже через минуту снова могла забить. Перович сильно пробил по воротам "Зари", но мяч пролетел рядом с воротами.

Но последнее слово все же в этом матче было за "Зарей". Вышедший на замену Арвеладзе точным ударом из центра штрафной установил итоговый счет на табло- 1-3.

Ответный матч команд состоится через неделю в Запорожье.