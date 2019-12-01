Киевское "Динамо" разгромило донецкий "Олимпик": видео голов

На столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского киевское "Динамо" со счетом 3:1 одержало победу над донецким "Олимпиком" в заключительном матче 16-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Об этом сообщает Укринформ.

Мячи забили иранский полузащитник "Олимпика" Шахаб Захедитабар (38-я минута), форвард "бело-синих" Артем Беседин (37, 79) и уругвайский хавбек динамовцев Карлос Де Пена (87).

На 74-й минуте красную карточку получил полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук.

Читайте также: Футбол. "Динамо" установило личный антирекорд в Лиге Европы