Киевское "Динамо" разгромило донецкий "Олимпик": видео голов

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На 74-й минуте красную карточку получил полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук

На столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского киевское "Динамо" со счетом 3:1 одержало победу над донецким "Олимпиком" в заключительном матче 16-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Об этом сообщает Укринформ.

Мячи забили иранский полузащитник "Олимпика" Шахаб Захедитабар (38-я минута), форвард "бело-синих" Артем Беседин (37, 79) и уругвайский хавбек динамовцев Карлос Де Пена (87).

На 74-й минуте красную карточку получил полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук.

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Теги: футбол, олимпик, динамо киев, премьер-лига
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