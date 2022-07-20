Сегодня, 20 июля, киевское "Динамо" сыграет с "Фенербахче" из Стамбула первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Поединок состоится в польской Лодзе. Онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Фенербахче" можно посмотреть в 21:00 на телеканале Sentanta Sports в кабельных сетях или на сайте Sentanta (регистрация на сайте обязательна).

Это будет первый официальный матч киевлян в новом сезоне. "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины 2021/2022, который был не доигран из-за широкомасштабного вторжения России. С тех пор команду покинули почти все легионеры, сейчас в заявке есть лишь польский защитник Томаш Кендзера и словенский вингер Беньямин Вербич.

"Фенербахче" также в прошлом сезоне заняло второе место в национальном чемпионате. С июня стамбульскую команду тренирует именитый специалист Жорже Жезуш, который до этого возглавлял лиссабонскую "Бенфику".

"Динамо" имеет успешную историю противостояния с "Фенербахче" в Лиге чемпионов. Киевляне дважды обыгрывали турок, столько же раз была ничья. Разница мячей – 6:3 в пользу "Динамо".

Последний матч в ЛЧ команды проводили в 2008 году. В сегодняшнем поединке букмекеры ожидают равной борьбы. Ставки на победу "Динамо" принимают с коэффициентом около 2,5. На победу "Фенербахче" – 2,6. Ответный матч состоится через неделю в Стамбуле.

В июне 19-летний защитник "Динамо" Киев и сборной Украины Илья Забарный был номинирован на премию лучшему молодому игроку Европы.

Смотрите также: Усик – Джошуа. Украинец и британец устроили первую дуэль взглядов перед реваншем – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.