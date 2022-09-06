Сегодня, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет с "РБ Лейпциг" первый матч группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра пройдет на немецком стадионе "РБ Арена". Посмотреть онлайн-трансляцию матча "РБ Лейпциг" – "Шахтер" можно в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV. В параллельном матче группы F "Селтик" Глазго примет "Реал" Мадрид.

"Шахтер" участвует в ЛЧ как чемпион Украины по итогам прерванного из-за полномасштабной войны сезона. Летом у "горняков" сменился тренер, команду возглавил Игор Йовичевич, экс-наставник "Днепра-1".

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Также команду покинули большинство легионеров – остался лишь форвард Лассина Траоре. Летом в стан "горняков" перешли хорватский хавбек Невен Джурасек и бразильский защитник Лукас Тейлор.

"РБ Лейпциг" играет в ЛЧ, поскольку занял четвертое место в прошлом сезоне в Бундеслиге. Летом в команду вернулся форвард сборной Германии Тимо Вернер. Именно во время своего первого периода выступлений за "РБ Лейпциг" (2016-2020) он стал звездой.

"РБ Лейпциг" после пяти туров занимает 11 место в немецкой Бундеслиге, "Шахтер" после трех игр – четвертый в УПЛ. Немецкий клуб – явный фаворит матча. Букмекеры принимают ставки на победу немецкого клуба с коэффициентом около 1,25. На победу "Шахтера" – 12-13.

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Марко Сировой

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