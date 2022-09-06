UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лига чемпионов возвращается: "Шахтер" играет с "РБ Лейпциг" – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 12:14
РБ Арена (фото - пресс-служба ФК "Шахтер Донецк")
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Сегодня, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет с "РБ Лейпциг" первый матч группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Игра пройдет на немецком стадионе "РБ Арена". Посмотреть онлайн-трансляцию матча "РБ Лейпциг" – "Шахтер" можно в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV. В параллельном матче группы F "Селтик" Глазго примет "Реал" Мадрид.

"Шахтер" участвует в ЛЧ как чемпион Украины по итогам прерванного из-за полномасштабной войны сезона. Летом у "горняков" сменился тренер, команду возглавил Игор Йовичевич, экс-наставник "Днепра-1".

Читайте также: Волейбол: впервые в истории Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Также команду покинули большинство легионеров – остался лишь форвард Лассина Траоре. Летом в стан "горняков" перешли хорватский хавбек Невен Джурасек и бразильский защитник Лукас Тейлор.

"РБ Лейпциг" играет в ЛЧ, поскольку занял четвертое место в прошлом сезоне в Бундеслиге. Летом в команду вернулся форвард сборной Германии Тимо Вернер. Именно во время своего первого периода выступлений за "РБ Лейпциг" (2016-2020) он стал звездой.

"РБ Лейпциг" после пяти туров занимает 11 место в немецкой Бундеслиге, "Шахтер" после трех игр – четвертый в УПЛ. Немецкий клуб – явный фаворит матча. Букмекеры принимают ставки на победу немецкого клуба с коэффициентом около 1,25. На победу "Шахтера" – 12-13.

Читайте также: "Уничтожу обоих". Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика над Джошуа – видео

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол Лига чемпионов шахтер трансляция ЛЧ онлайн шахтер донецк рб лейпциг прямой эфир стрим
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 