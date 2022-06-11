Лига наций УЕФА. Сегодня Украина играет с Арменией – где и когда смотреть

Сегодня, в субботу 11 июня, сборная Украины по футболу сыграет с Арменией в Лиге наций УЕФА.

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Матч состоится на стадионе "ЛКС" в польском городе Лодзе. Смотреть онлайн трансляцию матча Украина – Армения можно будет в 16:00 на каналах Футбол 1, Индиго ТВ и платформе OLL.TV.

Турнирное положение

Украина после победы на Ирландией (0:1, гол забил Виктор Цыганков) формально делит 1-3 места в группе 1 дивизиона В Лиги наций с Арменией и Шотландией. Все команды имеют по три очка. В то же время Армения провела уже два матча: обыграла Ирландию (1:0) и уступила Шотландии (2:0).

Украина и Армения ранее встречались восемь раз: пять побед украинцев и три ничьи, разница мячей 17-8. Украина – явный фаворит сегодняшнего матча по мнению букмекеров. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом около 1,2. На победу Армении – 13,5-15.

Заявка сборной Украины на матч с Арменией

Вратари: 1. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык;

Защитники: 2. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 21. Александр Караваев, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко;

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Данил Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков;

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбык, 19. Даниил Сикан.

Не попали в заявку из игроков, которые находятся в Лодзе, Эдуард Соболь и Александр Сирота.

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Марк Сировой

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