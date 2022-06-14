Лига наций. Украина играет ответный матч с Ирландией – где и когда смотреть

Сегодня, во вторник 14 июня, сборная Украины по футболу сыграет ответный матч против Ирландии в Лиге наций УЕФА.

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Игра пройдет в польском Лодзе на стадионе "ЛКС". Смотреть онлайн трансляцию матча Украина – Ирландия можно будет в 21:45 на каналах Футбол 1, Индиго ТВ и платформе OLL.TV.

Турнирное положение

Украина в Лиге наций обыграла Ирландию в Дублине (0:1, гол забил Виктор Цыганков) и затем разгромила Армению (3:0, голы забили Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко). Ирландия после поражения от Украины одолела Шотландию (3:0).

Украинцы единолично возглавляют группу 1 дивизиона В Лиги наций с шестью очками. У всех остальных команд – по три очка. Букмекеры считают Украину фаворитом сегодняшнего матча: ставки на ее победу принимают с коэффициентом 1,8. На победу Ирландии – 4,4-5.

Заявка сборной Украины на матч с Ирландией

Не попали в финальную заявку на матч форвард лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук и хавбек СК "Днепр-1" Александр Пихаленок, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Заявка выглядит так:

вратари: 1. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид), 23. Дмитрий Ризнык ("Ворскла"),

защитники: 2. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко (оба – "Шахтер" Донецк), 3. Тарас Качараба ("Славия" Прага), 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 18. Александр Сирота (все – "Динамо" Киев), 16. Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль), 19. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия),

полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – "Динамо"), 6. Данил Игнатенко ("Бордо", Франция), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм" Лондон), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Бергамо), 14. Михаил Мудрик ("Шахтер"), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Будапешт),

нападающие: 9. Данил Сикан ("Шахтер"/"Ганза" Росток), 11. Артем Довбык (СК "Днепр-1").

5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в решающем матче за выход на Чемпионат мира-2022.

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Марк Сировой

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