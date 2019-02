ММА. Американка чуть не задушила россиянку в первом раунде: видео

Сегодня, 18 февраля, в Финексе (Аризона, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 1. Российская спортсменка Александра Албу проиграла первый бой в UFC и в карьере. Об этом сообщается в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата UFC.

Она проиграла после удушающего приема в первом раунде представительнице США Эмили Уитмайр. Для победы ей потребовалась всего лишь одна минута.

На счету Албу три победы в ММА (2-1 в UFC) и теперь одно поражение. У Уитмир четыре победы при двух поражениях (две победы в UFC).

UFC. Александра Албу - Эмили Уитмайр

"There's the tap!"



Emily Whitmire gets us started STRONG on ESPN+! #UFCPhoenix pic.twitter.com/LoVpbQbRMQ