ММА. Американка чуть не задушила россиянку в первом раунде: видео

Сегодня, 18 февраля, в Финексе (Аризона, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 1. Российская спортсменка Александра Албу проиграла первый бой в UFC и в карьере. Об этом сообщается в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата UFC.
Она проиграла после удушающего приема в первом раунде представительнице США Эмили Уитмайр. Для победы ей потребовалась всего лишь одна минута.
На счету Албу три победы в ММА (2-1 в UFC) и теперь одно поражение. У Уитмир четыре победы при двух поражениях (две победы в UFC).
UFC. Александра Албу - Эмили Уитмайр
"There's the tap!"— UFC (@ufc) 17 лютого 2019 р.
Emily Whitmire gets us started STRONG on ESPN+! #UFCPhoenix pic.twitter.com/LoVpbQbRMQ
#UFCPhoenix pic.twitter.com/eaCT0mgkaV— UFC (@ufc) 17 лютого 2019 р.
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