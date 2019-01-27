ММА. Россиянин Емельяненко лег на 35 секунде боя: видео нокаута

Сегодня, 27 января, российский боец Федор Емельяненко (38-6) проиграл бой против американца Райана Бейдера (27-5) в чемпионском бою на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния, США). Об этом сообщает True Gym MMA.

Американцу понадобилось всего 35 секунд, чтобы нанести удар в голову, который повалил Емельненко. Рефери остановил бой, когда тот упал. 35-летний Бейдер бросился добивать уже лежачего 42-летнего Емельяненко.

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Боец из США стал чемпионом Bellаtor в тяжелом весе.

Ранее он взял титул в полутяжелом весе и стал первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях сразу.

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