Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Российский боец ММА Федор Емельяненко был отправлен в нокаут на 35 секунде чемпионского боя

Реклама
Реклама

Сегодня, 27 января, российский боец Федор Емельяненко (38-6) проиграл бой против американца Райана Бейдера (27-5) в чемпионском бою на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния, США). Об этом сообщает True Gym MMA.

Американцу понадобилось всего 35 секунд, чтобы нанести удар в голову, который повалил Емельненко. Рефери остановил бой, когда тот упал. 35-летний Бейдер бросился добивать уже лежачего 42-летнего Емельяненко.

Реклама

Боец из США стал чемпионом Bellаtor в тяжелом весе.

Ранее он взял титул в полутяжелом весе и стал первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях сразу. 

Смотрите также: Боец ММА победил соперника со сломанной рукой - фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: бокс, нокаут, мма, смешанные единоборства, федор емельяненко, райан бейдер, Bellаtor
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ММА. Россиянин Емельяненко лег на 35 секунде боя: видео нокаута
ММА. Россиянин Емельяненко лег на 35 секунде боя: видео нокаута
Теннис. Надаль провалил финал Australian Open: видео
Теннис. Надаль провалил финал Australian Open: видео
Замминистра Косово погиб при сходе лавины в горах: фото, видео
Замминистра Косово погиб при сходе лавины в горах: фото, видео
Экономика Бизнес-неделя: Приват24 по-новому, аптеки Тигипко и Roshen в РФ
Нацбанк, Донбасс и рок-н-ролл. Интервью с Владимиром Лавренчуком
Люди Нацбанк, Донбасс и рок-н-ролл. Интервью с Владимиром Лавренчуком
ЕБРР выделит $21 млн компании Андрея Мацолы
Продовольствие ЕБРР выделит $21 млн компании Андрея Мацолы
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
ММА. Россиянин Емельяненко лег на 35 секунде боя: видео нокаута
ММА. Россиянин Емельяненко лег на 35 секунде боя: видео нокаута
Теннис. Надаль провалил финал Australian Open: видео
Теннис. Надаль провалил финал Australian Open: видео 15:45
Замминистра Косово погиб при сходе лавины в горах: фото, видео
Замминистра Косово погиб при сходе лавины в горах: фото, видео 13:06
В Нидерландах модный показ прервали из-за угрозы взрыва: видео
В Нидерландах модный показ прервали из-за угрозы взрыва: видео 08:56
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 