MMA. Боец из Грузии ударом ногой уложил оппонента, часто поправлявшего волосы: видео

Боец смешанных единоборств Гига Чикадзе ударом ногой досрочно закончил бой с Джейми Симмонсом в поединке UFC.

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Бой успел продлиться приблизительно три минуты. Симмонс постоянно уходил в клинч и пытался перевести Чикадзе в партер, однако безуспешно.

Симмонсу мешали длинные волосы, поэтому он отвлекался на то, чтобы поправить их. Чикадзе воспользовался этим и нанес ему два удара ногой: в корпус и голову. Второй удар отправил оппонента в нокдаун, где Чикадзе принялся его добивать.

Рефери досрочно остановил поединок. В UFC уже назвали этот поединок "боем вечера".

3 ноября чемпион UFC с дробовиком в руках прогнал угонщика автомобиля.

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