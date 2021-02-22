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Нокаут года в ярком бою мексиканцев Берчельта и Вальдеса: жуть с трех ракурсов – видео видео

22.02.2021, 07:52
Оскар Вальдес против Мигеля Берчельта (фото – twitter.com/trboxing)
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В ночь на 21 февраля в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт неожиданно для многих проиграл жестоким нокаутом своему обязательному претенденту – соотечественнику Оскару Вальдесу.

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Последний за счет скорости и большего разнообразия в атаке эффективно нейтрализовал агрессию фаворита. Бой поначалу не напоминал классические сражения мексиканских боксеров: Вальдес просто переигрывает Берчельта и нужды в драке у него не было.

Оскар мог победить еще в 4-м раунде, когда потряс чемпиона хуком слева, но дожать не смог и не успел, несмотря на стоячий нокдаун у Мигеля. Берчельт выдержал следующий раунд, а в 6-м даже ощутимо набросал претенденту.

Тем не менее, почти каждый крепкий удар Вальдеса потрясал Берчельта, который сбился в примитивный "махач", в результате чего в 9-м раунде упал в нокдаун, а в последние мгновения 10-го – и в нокаут после короткого бокового слева. Чемпиона откачивали несколько минут. Нокаут года?

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Видео: Top Rank, ESPN, ESPN Deportes

Евгений Пилипенко
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Спорт бокс чемпион нокаут Оскар Вальдес Мигель Берчельт
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