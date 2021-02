В ночь на 21 февраля в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт неожиданно для многих проиграл жестоким нокаутом своему обязательному претенденту – соотечественнику Оскару Вальдесу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Последний за счет скорости и большего разнообразия в атаке эффективно нейтрализовал агрессию фаворита. Бой поначалу не напоминал классические сражения мексиканских боксеров: Вальдес просто переигрывает Берчельта и нужды в драке у него не было.

Оскар мог победить еще в 4-м раунде, когда потряс чемпиона хуком слева, но дожать не смог и не успел, несмотря на стоячий нокдаун у Мигеля. Берчельт выдержал следующий раунд, а в 6-м даже ощутимо набросал претенденту.

Тем не менее, почти каждый крепкий удар Вальдеса потрясал Берчельта, который сбился в примитивный "махач", в результате чего в 9-м раунде упал в нокдаун, а в последние мгновения 10-го – и в нокаут после короткого бокового слева. Чемпиона откачивали несколько минут. Нокаут года?

WHAT A KNOCKOUT@OscarValdez56 is the new WBC junior lightweight champion. #BercheltValdez pic.twitter.com/TdaJg07bdH — ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 21, 2021

Nothing but respect between @OscarValdez56 and Miguel Berchelt after the fight#BercheltValdez pic.twitter.com/KgJHWOURh7 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 21, 2021

Американский боксер Теофимо Лопес передал привет на родину Ломаченко: видео со "Слава Україні!"

В начале февраля 2021-го умер легендарный супертяжеловес Леон Спинкс, который сенсационно победил Мухаммеда Али.

Смотрите видео: "Черный зверь" Деррик Льюис мощным апперкотом нокаутировал Блейдса в UFC

Видео: Top Rank, ESPN, ESPN Deportes

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.