"Объединенные эмоциями". В Токио выбрали девиз Олимпиады: видео

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По мнению организаторов, лозунг United by Emotion отражает роль спорта в объединении людей

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут под девизом United by Emotion ("Объединенные эмоциями"). Об этом сообщили организаторы соревнований.

По их мнению, этот лозунг отражает роль спорта в объединении людей.

"Толпы зрителей, которые не были знакомы друг с другом, соберутся вместе и узнают, что у них гораздо больше общего, чем различий", – говорится в заявлении оргкомитета игр.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпийские игры – с 25 августа по 6 сентября. По словам организаторов, вопрос о том, чтобы перенести Олимпиаду из-за эпидемии нового коронавируса, даже не рассматривался.

  • 15 декабря 2019 года В столице Японии открыли пятиэтажный Национальный стадион, на котором летом 2020 года будут проходить Олимпийские игры. На стадионе пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также соревнования по футболу и легкой атлетике. Арену строили три года. Стоимость постройки - $1,4 млрд.

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Теги: Олимпиада, Токио, девиз
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