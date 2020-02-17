"Объединенные эмоциями". В Токио выбрали девиз Олимпиады: видео

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут под девизом United by Emotion ("Объединенные эмоциями"). Об этом сообщили организаторы соревнований.
По их мнению, этот лозунг отражает роль спорта в объединении людей.
"Толпы зрителей, которые не были знакомы друг с другом, соберутся вместе и узнают, что у них гораздо больше общего, чем различий", – говорится в заявлении оргкомитета игр.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпийские игры – с 25 августа по 6 сентября. По словам организаторов, вопрос о том, чтобы перенести Олимпиаду из-за эпидемии нового коронавируса, даже не рассматривался.
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