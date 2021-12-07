Последний матч в Лиге чемпионов. Сегодня "Шахтер" играет с "Шерифом": где и когда смотреть

Донецкий "Шахтер" сыграет с тираспольским "Шерифом" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/22.

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Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Посмотреть трансляцию матча "Шахтер" – "Шериф" можно будет во вторник, 7 декабря, в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

В первом матче, который прошел в сентябре, "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (2:0). Сейчас украинский клуб уже потерял шансы на игру в еврокубках весной и не поднимется выше последнего четвертого места в группе ЛЧ.

Для "Шерифа" сегодняшний матч также не имеет турнирного значения. Молдавская команда украинского тренера Юрия Вернидуба при любых раскладах займет третье место в группе и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Перед сегодняшним поединком "Шахтер" в чемпионате Украины разгромил Львов (6:1), а Шериф расписал нулевую ничью с "Петрокубом" в молдавском первенстве.

По данным пресс-службы УЕФА, под вопросом участие в игре с "Шерифом" ряда футболистов украинского клуба: Фернандо, Жуниора Мораеса, Алана Патрика, Майкона, Исмаили и Витао. Травмированы – Лассина Траоре и Дентиньо. В лазарете "Шерифа" – Мусса Киабу.

Букмекеры считают фаворитом матча "Шахтер". Ставки на его победу принимают с коэффициентом около 1,58. На победу "Шерифа" – 6,2.

Завтра киевское "Динамо" также сыграет заключительный матч в ЛЧ. Украинцы будут противостоять лиссабонской "Бенфике". Шансов на еврокубковую весну у киевлян нет.

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Марк Сировой

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