Появился официальный проморолик следующего боя Ломаченко: видео

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Ломаченко намерен объединить пояса и завоевать звание абсолютного чемпиона мира. Бой состоится в 12 апреля в Лос-Анджелесе

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В сети появился официальный проморолик боя между украинским профессиональным боксером, чемпионом в легком весе Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и обязательным претендентом на титул WBA британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО). Видео представила промоутерская компания Top Rank на канале в Youtube.

В ролике использованы лучшие кадры с тренировок и поединков украинца и британца.

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Бой состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Стейплс центре (Staples Center) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

На кону также стоит чемпионский пояс по версии WBO. 

В планах у Ломаченко объединить пояса и завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

WBA ранее обязала Ломаченко провести защиту титула против британца Энтони Кроллы, который был чемпионом WBA в 2015-2016 годах. 

17 марта боксер из России Иса Чаниев (13-2, 6 KO) проиграл легковесу из африканской Ганы Ричарду Комми (28-2, 25 KO) бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF и лишился права на объединительный бой с украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО), который запланирован на 12 апреля.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, видео, поединок, Энтони Кролла
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