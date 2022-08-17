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Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов: где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 17:40
Динамо - Бенфика (афиша - пресс-служба ФК Динамо Киев)
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Киевское "Динамо" и лиссабонская "Бенфика" в среду, 17 августа, сыграют в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Игра состоится на городском стадионе в польской Лодзе. Онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Бенфика" в Украине можно посмотреть в 22:00 на сервисе MEGOGO.

Победитель матча будет играть осенью в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший – в Лиге Европы, втором по престижности турнире континента.

"Динамо" на пути к стадии плей-офф квалификации преодолело турецкий "Фенербахче" (2:1 по сумме двух встреч) и австрийский "Штурм" (3:1). "Бенфика" в предыдущем раунде квалификации оказалась сильнее датского "Мидтьюлланна" (7:2).

"Динамо" и "Бенфика" в прошлом розыгрыше ЛЧ противостояли друг другу в группе. В Киеве матч завершился нулевой ничьей, в Лиссабоне победили португальцы – 2:0. Один из голов тогда забил Роман Яремчук – воспитанник академий львовских "Карпат" и "Динамо", который по сей день выступает за "Бенфику".

Букмекеры считают португальцев фаворитами сегодняшнего матча. Ставки на победу "Бенфики" принимают с коэффициентом около 2,0. На победу "Динамо" – 4,7.

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Марк Сировой
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