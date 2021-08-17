Сегодня "Монако" и "Шахтер" сыграют первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Игра пройдет на стадионе Луи II в Монте-Карло. Онлайн трансляцию матча "Монако" – "Шахтер" можно посмотреть во вторник 17 августа в 22:00 на платформе MEGOGO.

Ответный поединок состоится в Харькове в среду 25 августа. Победитель пары "Шахтер" – "Монако" выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

"Шахтер" играет в квалификации ЛЧ как серебряный призер Украинской Премьер-Лиге. В предыдущем раунде квалификации "горняки" выбили бельгийский "Генк".

"Монако" в прошлом году занял третье место в Лиге 1, чемпионате Франции. В этой квалификации ЛЧ монегаски одолели "Спарту" из Праги.

"Шахтер" перед сегодняшним матчем одолел "Металлист 1925" в УПЛ (2:0). "Монако" – проиграло "Лорьяну" в Лиге 1 (1:0).

В последний раз в официальных матчах "Шахтер" и "Монако" играли в 1979 году в 1/32 финала Кубка УЕФА. Тогда одну победу одержали дончане (2:1), а одну – монегаски (2:0). Также "Шахтер" разгромил "Монако" в товарищеском матче в 2015 году (3:0).

Кроме "Шахтера", Украину в еврокубках представляют "Динамо" (будет играть осенью в группе ЛЧ) и "Заря" (на этой неделе сыграет в квалификации Лиги Европы с "Рапидом" из Вены).

В этом сезоне уже вылетели два представителя Украины на европейской арене. "Ворскла" и "Колос" покинули Лигу конференций УЕФА.

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Марк Сировой

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