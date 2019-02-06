Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Киевское "Динамо" и шведский "Эстерсунд" разошлись миром в спарринге на сборах в испанской Марбелье

Реклама
Реклама

Вчера, 5 февраля, во втором контрольном матче на сборах в испанской Марбелье киевское "Динамо", несмотря на наличие опасных моментов, сыграло в нулевую ничью со шведским "Эстерсундом". 

В первом тайме динамовцы контролировали игру, но моменты не использовали. Во втором тайме киевляне продолжили давить, но за "Эстерсунд" играл каркас ворот. 

Реклама

Записать на свой счет голы могли Николай Шапаренко - удар в штангу и Виталий Буяльский и Беньямин Вербич, которые попали в перекладину. В итоге счет в товарищеском матче так и не был открыт. 

Контрольный матч

Динамо – Эстерсунд – 0:0

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Че Че, Шапаренко, Цыганков, Вербич – Соль.

Следующий матч "Динамо" проведет сегодня, 6 февраля, против американцев "Нью-Ингленд Революшн", встреча начнется в 17:00.

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, динамо, марбелья, Эстерсунд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Щось похоже на танка": видео уничтожения броневика оккупантов
"Щось похоже на танка": видео уничтожения броневика оккупантов
Штанга и перекладина. Что мешало игре "Динамо — Эстерсунд": видео
Штанга и перекладина. Что мешало игре "Динамо — Эстерсунд": видео
Вышел последний клип Децла — посмертно: видео
Вышел последний клип Децла — посмертно: видео
FMCG "Эпицентр" инвестирует в новый завод 3 млрд грн
Жизнь после Фирташа. Кто купил ТРЦ "Республика" за 777 миллионов
Недвижимость Жизнь после Фирташа. Кто купил ТРЦ "Республика" за 777 миллионов
МАУ о новых правилах для ручной клади: это не заработок, а штраф
Транспорт МАУ о новых правилах для ручной клади: это не заработок, а штраф
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Щось похоже на танка": видео уничтожения броневика оккупантов
"Щось похоже на танка": видео уничтожения броневика оккупантов
Штанга и перекладина. Что мешало игре "Динамо — Эстерсунд": видео
Штанга и перекладина. Что мешало игре "Динамо — Эстерсунд": видео 11:10
Вышел последний клип Децла — посмертно: видео
Вышел последний клип Децла — посмертно: видео 08:39
Запуск 780-тонной ракеты: Южная Америка, вечер — видео
Запуск 780-тонной ракеты: Южная Америка, вечер — видео 05.02.19, 22:49
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 