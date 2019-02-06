Штанга и перекладина. Что мешало игре "Динамо — Эстерсунд": видео

Вчера, 5 февраля, во втором контрольном матче на сборах в испанской Марбелье киевское "Динамо", несмотря на наличие опасных моментов, сыграло в нулевую ничью со шведским "Эстерсундом".

В первом тайме динамовцы контролировали игру, но моменты не использовали. Во втором тайме киевляне продолжили давить, но за "Эстерсунд" играл каркас ворот.

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Записать на свой счет голы могли Николай Шапаренко - удар в штангу и Виталий Буяльский и Беньямин Вербич, которые попали в перекладину. В итоге счет в товарищеском матче так и не был открыт.

Контрольный матч

Динамо – Эстерсунд – 0:0

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Че Че, Шапаренко, Цыганков, Вербич – Соль.

Следующий матч "Динамо" проведет сегодня, 6 февраля, против американцев "Нью-Ингленд Революшн", встреча начнется в 17:00.