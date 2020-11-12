Спорт. Гольфист совершил невероятное попадание в лунку с отскоком мяча от воды: видео

Гольфист Джон Рам совершил невероятное попадание мяча в лунку в рамках тренировочного раунда на турнире Masters. Спортсмену не помешало водное препятствие. Видео попадания опубликовано на YouTube-канале The Masters.

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Рам сделал удар по мячу, который несколько раз отскочил от воды, перелетел препятствие, затем, преодолев большое расстояние, упал в лунку. Видео с этим моментом получило широкое распространение в интернете.

CNN сообщает, что спортивный репортер Тайлер Гривер назвал это "одной из самых нелепых вещей, которые он когда-либо видел в спорте". Некоторые комментаторы называют произошедшее "возможно, лучшим ударом в гольфе".

11 октября американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли эффектно нокаутировал соперника Импу Касанганая ногой во время турнира UFC.

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