Теннис. 18-летняя украинка удивила всех на Australian Open: видео

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Даяна Ястремская прошла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

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18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская неожиданно пробилась в третий круг теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв экс-шестую ракетку мира Карлу Суарес Наварро. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter. 

"Это день Даяны", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Как пишет Большой теннис Украины, во втором круге украинка в трех сетах победила испанку Наварро (6:3, 3:6, 6:1), которая сейчас занимает 23-е место в мировом рейтинге WTA.

Для Ястремской это вторая победа на турнире серии Grand Slam. В прошлом раунде она праздновала свою дебютную победу над Самантой Стосур. 

В третьем раунде она встретится с победительницей матча Серена Уильямс (США, 16) – Эжени Бушар (Канада, WTA 79).  

Напомним, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко, которая одолела россиянку Екатерину Александрову, покинула турнир на на втором круге, проиграв 17-летней американке Аманде Анисимовой (6:0, 6:2).

Смотрите также: Теннис. Свитолина отомстила за украинку на Australian Open: видео

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Australian Open, Карла Суарес Наварро
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