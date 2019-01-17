Теннис. Свитолина отомстила за украинку на Australian Open: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) успешно преодолела второй круг теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ее соперницей по корту была Виктория Кужмова из Словакии (48-я в рейтинге), которая в предыдущем раунде обыграла еще одну украинку Катерину Козлову.

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Свитолина победила в двух сетах 6:4, 6:1.

Соперницей лучшей теннисистки Украины на следующем этапе станет победительница встречи Чжан Шуай (42-я) - Кристина Плишкова из Чехии (101-я).

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