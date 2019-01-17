Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Лучшая теннисистка Украины вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Реклама
Реклама

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) успешно преодолела второй круг теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ее соперницей по корту была Виктория Кужмова из Словакии (48-я в рейтинге), которая в предыдущем раунде обыграла еще одну украинку Катерину Козлову.

Реклама

Свитолина победила в двух сетах 6:4, 6:1. 

Соперницей лучшей теннисистки Украины на следующем этапе станет победительница встречи Чжан Шуай (42-я) - Кристина Плишкова из Чехии (101-я).

Смотрите также: Леся Цуренко сразила россиянку на старте Australian Open: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Элина Свитолина, словакия, теннис, чемпионат, Australian Open, Виктория Кужмова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Теннис. Свитолина отомстила за украинку на Australian Open: видео
Теннис. Свитолина отомстила за украинку на Australian Open: видео
Близкая встреча в глубоком космосе: ролик NASA о "Крае света"
Близкая встреча в глубоком космосе: ролик NASA о "Крае света"
Депутат Гончаренко проиграл спор и переоделся в комика: видео
Депутат Гончаренко проиграл спор и переоделся в комика: видео
У Фирташа ответили на решение об аресте активов на Кипре
Что нужно знать о новом туристическом сборе
Экономика Что нужно знать о новом туристическом сборе
Большая приватизация: Кабмин утвердил список предприятий
Недвижимость Большая приватизация: Кабмин утвердил список предприятий
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Теннис. Свитолина отомстила за украинку на Australian Open: видео
Теннис. Свитолина отомстила за украинку на Australian Open: видео
Близкая встреча в глубоком космосе: ролик NASA о "Крае света"
Близкая встреча в глубоком космосе: ролик NASA о "Крае света" 07:24
Депутат Гончаренко проиграл спор и переоделся в комика: видео
Депутат Гончаренко проиграл спор и переоделся в комика: видео 16.01.19, 21:55
Во Львовской области горит масляный завод - видео
Во Львовской области горит масляный завод - видео 16.01.19, 20:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 