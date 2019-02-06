Теннис. Ястремская начала с победы на Кубке Федераций: видео

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Сборная Украины борется за выход в плей-офф Второй мировой группы

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Сегодня, 6 февраля, стартовали матчи Первой группы Евро-Африканской зоны теннисного Кубка Федерации.

Соревнования проходят в Польше. Сборная Украины начала выступления с противостояния со Швецией и борется за выход в плей-офф Второй мировой группы.

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18-летняя теннисистка Даяна Ястремская (34-й номер мирового рейтинга) обыграла Юханну Ларссон. Уже на второй подаче соперницы украинка выиграла брейкпоинт. Попытки Ларссон выиграть ответные подачи не увенчались успехом. Ястремская взяла победу в гейме и ушла в отрыв в счете. Во втором сете украинка одержала уверенную победу для сборной.

Даяна Ястремская – Юханна Ларссон, 6:4, 6:2 

Следом на корт вышли Леся Цуренко (24-я в рейтинге WTA) и Ребекка Петерсон (57-я в мировом списке). А затем в парном разряде Надежда Киченок и Марта Костюк сразятся с Мирьям Бьорклунд и Корнелии Эмили Листер.

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Теги: Ястремская, швеция, теннис, Цуренко, кубок федераций
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