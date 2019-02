Теннис. Ястремская посвятила маме победу на Thailand Open: видео

Сегодня, 3 февраля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла австралийку Айлу Томлянович в финале турнира WTA Thailand Open - International с призовым фондом в 250 тысяч долларов, который проходил в городе Хуахин (Таиланд). Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter.

18-летняя украинская теннисистка встретилась с 49-й ракеткой мира. Матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 7:6. Они провели на корте 2 часа и 25 минут.

Победу теннисистка посвятила матери, которая едва не потеряла зрение.

"Эта победа для моей мамы. Жаль, что тебя не было с нами", - сказала Ястремская во время награждения.

"Она перенесла операцию (на глазах - ред.) и вернулась в Украину, поэтому мне было на самом деле трудно здесь выступать. Но я доказала, что могу через это пройти. Эту победу, этот турнир я посвящаю своей маме", - поделилась она.

.@D_Yastremska: "this win is for my mother"@ThailandOpenHH pic.twitter.com/JYsWUDEgNK