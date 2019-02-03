Теннис. Ястремская посвятила маме победу на Thailand Open: видео

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Победу теннисистка посвятила матери, которая едва не потеряла зрение и не могла присутствовать на турнире в Таиланде

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Сегодня, 3 февраля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла австралийку Айлу Томлянович в финале турнира WTA Thailand Open - International с призовым фондом в 250 тысяч долларов, который проходил в городе Хуахин (Таиланд). Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter.

18-летняя украинская теннисистка встретилась с 49-й ракеткой мира. Матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 7:6. Они провели на корте 2 часа и 25 минут.

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Победу теннисистка посвятила матери, которая едва не потеряла зрение.

"Эта победа для моей мамы. Жаль, что тебя не было с нами", - сказала Ястремская во время награждения. 

"Она перенесла операцию (на глазах - ред.) и вернулась в Украину, поэтому мне было на самом деле трудно здесь выступать. Но я доказала, что могу через это пройти. Эту победу, этот турнир я посвящаю своей маме", - поделилась она.

Также Ятремская поздравила свою соперницу "с отличным турниром" и сказала, что всегда равнялась на нее. "Ты хороший игрок и с тобой всегда трудно бороться", – сказала она в адрес Томлянович.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская совсем недавано ворвалась в топ-50 рейтинга WTA. Сейчас украинка занимает 47 место в рейтинге WTA.

Вчера, 2 февраля, она пробилась в финал Thailand Open. За последние полгода это будет второй финал для Ястремской: в октябре 2018-го она уже успела выиграть турнир в Гонконге.  

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Теги: теннисистка, победа, теннис, турнир, таиланд, Даяна Ястремская, WTA
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