Топ-футболистом 27 тура Чемпионата Украины стал исландец: видео

Исландец Арни Вильхамссон признан лучшим игроком 27 тура Чемпионата Украины по футболу. Такое решение принял экспертный совет, передает пресс-служба УПЛ.

Отмечается, что форвард одесского "Черноморца" в матче с "Десной" забил два гола и на два балла опередил хавбека "Шахтера" Тайсона.

Реклама

Контракт с нападающий одесский клуб подписал 28 февраля 2019 года. Он стал первым в истории УПЛ футболисом, представляющим Исландию. В команде играет на условиях аренды у польского клуба "Брук-Бет Термалица" (Нецеча) под номером 99.

24-летний футболист ранее выступал в исландских клубах "Брейдаблик" Коупавогюр и "Хаукар" Хабнарфьордюр, а также играл за ФК "Лиллестрем" (Норвегия), "Йенчепингс Седра" (Швеция), "Брук-Бет Термалица" (Нецеча, Польша). Провел 151 официальный матч (забил 46 голов). В том числе в Лиге Европы - 5 матчей. Чемпион Исландии 2010 года.

Фото: ФК "Черноморец"