Сегодня, 10 марта, ПСЖ и Барселона сыграют в центральном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Время и каналы трансляции указаны в конце анонса.

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В первом поединке "ПСЖ" на выезде разгромил "Барселону" со счетом 1:4. За парижан хет-триком отметился Килиан Мбаппе, также гол на счету юного Мойзе Кена. У "Барселоны" забил с пенальти Лионель Месси.

Для прохода в следующий 1/4 ЛЧ "Барсе" необходимо выиграть и забить как минимум четыре мяча. Даже победа со счетом 0:3 каталонцев не устроит, так как у "ПСЖ" будет преимущество по большему числу голов на выезде. Экстра-таймы и серия пенальти возможны в случае, если основное время матча завершится со счетом 1:4 в пользу Барселоны.

У "Барселоны" уже был опыт чудо-камбэков в противостоянии с "ПСЖ". В 2017-м каталонцы проиграли парижанам со счетом 4:0 в первом матче 1/8 ЛЧ. Однако в ответном поединке победили 6:1 и вышли в четвертьфинал.

В целом команды играют друг с другом ярко и результативно. В последних восьми встречах забито 42 гола – 5,25 в среднем за игру.

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По данным УЕФА, перед сегодняшним матчем у "ПСЖ" в списке травмированных – Неймар, Кен и Рико. У "Барсы" – Пике, Араухо, Фати, Коутиньо, Роберто.

Матч 1/8 Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Барселона" состоится в среду 10 марта в 22:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн транслцию можно будет на канале Футбол 1, платформах OLL.TV и MEGOGO.

Вчера определились первые участники 1/4 Лиги чемпионов. "Порту" сенсационно выбило "Ювентус" (4:4 по сумме двух матчей, преимущество выездного гола – у португальцев), а "Боруссия" Дортмунд обыграла "Севилью" (5:4).

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Марк Сировой

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