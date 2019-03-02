"Тоттенхем" и "Арсенал" сыграли вничью, победил арбитр: видео

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" и "Арсенал" не смогли определить сильнейшего, игра закончилась результативной ничьей (1:1).

Встреча прошла в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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Главным антигероем матча стал арбитр Энтони Тэйлор, назначивший два сомнительных пенальти. Результат встречи из-за судейста и виртуального помощника арбитра VAR разочаровал обе команды.

Аарон Рэмси открыли счет на 16-й минуте, забив за "Тоттенхем".

На 73-й минуте судья открыл счет спорных решений, названчив пенальти в ворота "Арсенала" после фола на Кейне, не заметив офсайда у нападающего хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал сам пострадавший - 1:1.

Уже на 89-й минуте арбитр снова принял неоднозначное решение, назначив пенальти в ворота "Тоттенхэма" после борьбы за мяч между Санчесом и Обамейянгом. Ожидаемого гола не было.

На 95-й минуте Тэйлор удалил с поля за грубый фол Лукаса Торрейру.

Чемпионат Англии. 2-й круг. 29-й тур.

"Тоттенхэм" - "Арсенал" 1:1 (0:1)

Голы: Рэмзи, 16 (0:1); Кейн Г., 74 (пенальти) (1:1)

"Тоттенхэм": Льорис; Алдервейрелд; Вертонген; Мина Санчес; Триппьер; Ваньяма (Ламела, 59); Сиссоко М.; Роуз; Эриксен; Сон Хынмин (Льоренте, 79); Кейн Г.

"Арсенал": Лено; Папастатопулос; Косельни; Монреаль; Мустафи Ш.; Мхитарян; Гендузи (Торрейра, 46 до 95); Джака Г.; Рэмзи (Озил, 72); Айуоби; Ляказетт (Обамейянг, 56)

Предупреждения: Ламела, 63; Роуз, 69; Льоренте, 84 - Мхитарян, 58

Удаления: - Торрейра, 95

После 29-ти туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает третью строчку турнирной таблицы.