Тренер "Динамо" о фиаско в Лиге Европы: Нам не прощают ошибок

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко взял на себя ответственность за вылет его команды из Лиги Европы после ничьи с "Лугано". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

По его словам, команда наиграла на победу, однако допустила слишком много ошибок.

"В сегодняшней игре не хватило реализации моментов, реализовать то преимущество, которое было. И, к сожалению, тот чуть ли не единственный момент, который был, мы опять пропустили. Нам не прощают ошибок, мы прощаем очень много", - рассказал он.

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Михайличенко сообщил, что разговора с президентом клуба у него еще не было, однако "последние результаты - это очень неприятная ситуация".

Антигерой матча, форвард Артем Беседин, заявил, что ему стыдно за свою игру и извинился перед болельщиками. По его словам, из этой группы надо было выходить "с закрытыми глазами".

19-летнего Георгия Цитаишвили задел свист болельщиков. Он сказал, что не стоит приходить на стадион только "для того, чтобы посвистеть и пооб*ирать" игроков. Однако он пообещал: команда за зиму исправится – и будет радовать фанатов.

Автор единственного мяча "Динамо" Виктор Цыганков лишь поблагодарил болельщиков, которые "поддерживают команду в такое непростое время".

Вчера "Динамо" вылетело из Лиги Европы, сыграв в ничью с середняком чемпионата Швейцарии "Лугано".

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