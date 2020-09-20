UFC. Боец из Швеции за 17 секунд нокаутировал соперника – видео

Уроженец Чечни, представляющий Швецию, Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал американца Джеральда Мершарта на турнире UFC 178. Видео нокаута опубликовано на YouTube-канале Rakhatoday One.
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Чимаев нанес оппоненту удар правой рукой в челюсть, отправив его в нокаут. Уроженец Чечни бросился добивать соперника, нанеся еще несколько ударов в голову, однако судья остановил поединок.
Бой Мершарта и Чимаева продлился за 17 секунд. Эта девятая победа для 26-летнего Чимаева в смешанных единоборствах. Мершарт потерпел 13 поражение в карьере.
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