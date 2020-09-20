UFC. Боец из Швеции за 17 секунд нокаутировал соперника – видео

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Боец из Швеции чеченского происхождения Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал соперника из США Джеральда Мершарта

Уроженец Чечни, представляющий Швецию, Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал американца Джеральда Мершарта на турнире UFC 178. Видео нокаута опубликовано на YouTube-канале Rakhatoday One.

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Чимаев нанес оппоненту удар правой рукой в челюсть, отправив его в нокаут. Уроженец Чечни бросился добивать соперника, нанеся еще несколько ударов в голову, однако судья остановил поединок.

Бой Мершарта и Чимаева продлился за 17 секунд. Эта девятая победа для 26-летнего Чимаева в смешанных единоборствах. Мершарт потерпел 13 поражение в карьере.

  • В феврале 2020 года боксер Тайсон Фьюри досрочно победил чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Уайлдера.
  • 7 мая сообщалось, что боксеры-легенды Майк Тайсон и Эвандер Холифилд возвращаются на ринг.

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Теги: Спорт, UFC, Хамзат Чимаев, Джеральд Мершарт
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