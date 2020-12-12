Украинец Илья Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике среди юниоров: видео

Украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике среди юниоров. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
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В турецком городе Мерсин юниоры разыграли награды в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.
Награды завоевали два украинских спортсмена. Илья Ковтун получил золотую медаль, Владимир Костюк – серебряную, "бронза" – у венгерского гимнаста Кристиана Балажа.
Выступление Ильи Ковтуна