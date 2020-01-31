Украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд: видео

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Легкоатлетка одержала победу на турнире в Карлсруэ с результатом 2,02 метра

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Карлсруэ (Германия). Об этом сообщает Укринформ.

Спортсменка взяла высоту 2,02 м и стала победительницей турнира в Карлсруэ.

Второе место с результатом 1,99 м заняла украинская легкоатлетка Юлия Левченко.

Помимо молодежного мирового рекорда, Магучих обновила и рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд принадлежал ей и Вите Пономарь.

Еще одним победителем турнира в Карлсруэ стала украинка Марина Бех-Романчук, которая с результатом 6,92 м выиграла соревнования по прыжкам в длину.

У мужчин украинец Владислав Мазур с результатом 7.84 м занял второе место.

Представительницы Украины в беге на 400 м Татьяна Мельник (52,96) и Анастасия Брызгина (54,97) финишировали второй и третьей соответственно.

  • 18 января Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди спортсменов в возрасте до 20 лет, преодолев планку на 2, 01 м.
  • В 2019 году Магучих победила на молодежном чемпионате мира, а также заняла второе место на взрослом чемпионате мира в Дохе, став самой молодой медалисткой в истории соревнований.

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Теги: ярослава магучих, рекорд, легкая атлетика, прыжки в высоту
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