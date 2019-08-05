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Украинцы забили четыре гола в матче чемпионата Бельгии: видео

Видео: Каналы Футбол 1/Футбол 2 Голы украинцев: Игорь Пластун (0,16), Роман Безус (1,40 и 3, 37), Роман Яремчук (2,40)
05.08.2019, 10:47
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Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус помогли "Генту" разгромить "Эйпен"

В матче второго тура Лиги Жюпиле в Бельгии футбольный клуб "Гент" разгромил "Эйпен" со счетом 6:1. Роман Безус оформил дубль, Роман Яремчук реализовал пенальти, а мяч Игоря Пластуна впоследствии переписали на автогол защитника соперников. Об этом сообщает Footballua.tv.

Началась голевая феерия уже на второй минуте матча. Пластун выиграл верховую дуэль и головой замкнул подачу после розыгрыша углового: мяч попал в сетку после рикошета от защитника гостей Менна Коха. Рефери матча засчитал автогол.

На 33-й минуте отличился Безус. Украинец замкнул навес на дальнюю штангу мощным ударом головой.

Незадолго до конца первого тайма забил и Яремчук. Форвард уверенно его реализовал пенальти после игры рукой защитника "Эйпена".

А на 90-й минуте матча Безусу удалось оформить дубль. Украинец сумел замкнуть прострел в штрафной площадке, выиграв борьбу у защитника соперников.

Таким образом, "Гент" одержал первую победу в новом сезоне Лиги Жюпиле, а "Эйпен" пропустил десятый мяч за два тура – и укрепился на последнем месте в турнирной таблице.

Яремчук уже демонстрировал яркую игру в новом сезоне. В двух матчах с румынским "Виторулом" в рамках квалификационного раунда Лиги Европы форвард сумел отметиться тремя мячами и отдать две голевых передачи.

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Теги: Роман Яремчук, роман безус, гент, игорь пластун
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