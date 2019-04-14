Вчера, 13 апреля, в России скончался автор системы необычной системы рукопашного боя и самообороны Алексей Кадочников. Об этом в своем Facebook сообщил его коллега Александр Церюта.

Согласно сообщению, его сердце перестало биться в 15:45 в возрасте 83 лет.

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Российский пропагандисткие СМИ уточняют, что Кадочников умер после продолжительной болезни.

Теория рукопашного боя Кадочникова основывается на знаниях физики, психологии и анатомии, стиль боя похож на джиу-джитсу, айкидо и дзюдо. Его методике посвящены несколько документальных фильмов Минобороны СССР. Он написал 14 книг о рукопашном бое и системе выживания.

С 1962 года по настоящее время Кадочников занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур России и офицерских кадров в военных училищах Краснодара. Среди прочих наград, у него есть благодарность от главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина "за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение отечеству".