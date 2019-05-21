Умер известный гонщик Формулы-1, выживший в горящем болиде: видео

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Ники Лауду называли "гением механики"

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Вчера, 20 мая, в возрасте 70 лет умер известный австрийский гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1, легендарный Ники Лауда. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на адвоката и представителя семьи гонщика.

"С глубокой скорбью сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник", - сказано в сообщении.

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Гонщик трижды становился чемпионом Формулы-1 (1975, 1977, 1984). В последние годы он занимался бизнесом.

В августе 1976 года на гонке Nürburgring Nordschleife в Германии Лауда провел 55 секунд в горящем Ferrari, получая ожоги и вдыхая токсичные пары. Урон здоровью был причинен непоправимый, на его лице остались заметные шрамы.

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Теги: смерть, Формула-1, чемпион, болид, гонщик, Ники Лауда
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