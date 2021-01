Пользователи социальных сетей обнаружили, что в мультсериале "Симпсоны" есть серия, где персонаж Лиза становится президентом США после Дональда Трампа. Также ее наряд на инаугурации очень похож на тот, который был у вице-президента Камалы Харрис. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что в серии "Барт в будущем" Лиза, будучи президентом говорит такую фразу: "Как вы знаете, мы унаследовали от президента Трампа серьезную ограниченность бюджета".

CNN пишет, что пользователи соцсетей были удивлены такими совпадениями.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it pic.twitter.com/82yTgsu09o