Пользователи социальных сетей обнаружили, что в мультсериале "Симпсоны" есть серия, где персонаж Лиза становится президентом США после Дональда Трампа. Также ее наряд на инаугурации очень похож на тот, который был у вице-президента Камалы Харрис. Об этом пишет CNN.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что в серии "Барт в будущем" Лиза, будучи президентом говорит такую фразу: "Как вы знаете, мы унаследовали от президента Трампа серьезную ограниченность бюджета".

CNN пишет, что пользователи соцсетей были удивлены такими совпадениями.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it pic.twitter.com/82yTgsu09o — the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021

THE SIMPSONS Fans Believe The Show Predicted KAMALA HARRIS' Inauguration Outfit! https://t.co/PiHueQgnqw pic.twitter.com/7uPFBJkIHj — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) January 21, 2021

За два десятилетия до того, как Дональд Трамп был избран президентом США, в этой же серии появилось упоминание того, что он станет главой Белого дома. Кроме того, ранее фанаты сериала замечали, что в эпизоде 1993 года был замечен заголовок с отсылкой к началу пандемии коронавируса.

14 февраля 2019 года сообщалось, что стриминговый сервис Disney+ убрал серию мультсериала "Симпсоны", в озвучивании которой принимал участие Майкл Джексон.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.