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В "Симпсонах" нашли прообраз вице-президента США Харрис – видео видео

22.01.2021, 17:33
Фото - Twitter ComicBook Now
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Пользователи социальных сетей обнаружили, что в мультсериале "Симпсоны" есть серия, где персонаж Лиза становится президентом США после Дональда Трампа. Также ее наряд на инаугурации очень похож на тот, который был у вице-президента Камалы Харрис. Об этом пишет CNN

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Сообщается, что в серии "Барт в будущем" Лиза, будучи президентом говорит такую фразу: "Как вы знаете, мы унаследовали от президента Трампа серьезную ограниченность бюджета".

CNN пишет, что пользователи соцсетей были удивлены такими совпадениями. 

  • За два десятилетия до того, как Дональд Трамп был избран президентом США, в этой же серии появилось упоминание того, что он станет главой Белого дома. Кроме того, ранее фанаты сериала замечали, что в эпизоде 1993 года был замечен заголовок с отсылкой к началу пандемии коронавируса.
  • 14 февраля 2019 года сообщалось, что стриминговый сервис Disney+ убрал серию мультсериала "Симпсоны", в озвучивании которой принимал участие Майкл Джексон
Станислав Стороженко
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