За шаг до группы Лиги чемпионов. "Динамо" принимает "Гент" – где и когда смотреть матч

Сегодня киевское "Динамо" в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет с бельгийским "Гентом". В случае успеха киевляне выйдут в групповой этап самого престижного европейского турнира.

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В первом поединке, который состоялся 23 сентября, "Динамо" на выезде обыграло "Гент" с минимальным преимуществом – 2:1. За киевлян отметились голами Владислав Супряга и Карлос де Пена, а за бельгийцев – Тим Кляйндист.

Такой результат позволяет "Динамо" выйти в следующий раунд квалификации, даже если оно проиграет сегодня со счетом 0:1. Несмотря на ничейный счет двухматчевого противостояния, у киевлян будет преимущество по мячам, забитым на выезде.

Однако сейчас важно забыть результат первого поединка и сохранить настрой на новую игру, заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

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Наставник бело-синих также сообщил, что в матче не примет участие защитник Денис Попов, который только на днях вернулся к тренировкам в общей группе после травмы. Еще Луческу отметил, что Жерсона Родригеса беспокоит травма, полученная месяц назад во время выступлений за сборную. Однако тренер надеется, что "все будет хорошо".

Наставник "Гента" Вим Де Декер на предматчевой пресс-конференции заверил, что знает, как противостоять Динамо. Он сообщил, что в Киев не прилетел травмированный украинский форвард Роман Яремчук. По той же причине не сыграет бельгийский хавбек Одиджа. Украинский легионер Гента Роман Безус не выйдет на поле, так как получил красную карточку в первом матче.

На прошедших выходных обе команды играли в национальных чемпионатах. И если "Динамо" разгромило новичка элиты украинского футбола "Минай" (4:0), то "Гент" уступил "Аут-Хеверлее Левен" (2:3).

Время и канал трансляции

Матч пройдет в Киеве на НСК Олимпийских при пустых трибунах. Игра начнется 29 сентября в 22:00. Посмотреть матч онлайн можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

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