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Мексиканский выпуск Vogue вышел с пожилыми женщинами на обложке – фото

Мексиканский выпуск Vogue вышел с пожилыми женщинами на обложке – фото - Фото
Фото - twitter.com/VogueMexico
06.05.2020, 10:51

Издание решило напомнить о необходимости повышенного внимания к людям пожилого возраста в период эпидемии коронавируса

Обложкой майского выпуска журнала Vogue в Мексике стали пожилые женщины. Известное в мире моды издание решило обратить внимание общественностим на пожилых людей, которые стали особенно уязвимыми в условиях распространения болезни COVID-19.

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В съемках приняли участие пять женщин - ими стали бабушки сотрудников журнала, ранее никогда не участвовавшие в профессиональных фотосессиях. Серию фото назвали "Уроки жизни" и сделали центральной темой нового номера Vogue Mexico.

instagram.com/voguemexico

Таким жестом издатели мексиканской версии решили выразить уважение к людям пожилого возраста и напомнить, что в период эпидемии коронавируса они меньше всех защищены от болезни.

instagram.com/voguemexico

"Их жизненные истории, успехи, воспоминания и даже гардеробы - это наследие, которое мы будем носить в своих сердцах", - говорится в презентации Vogue Mexico.

instagram.com/voguemexico

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  • В январе 2020 года правительство Франции заявило о готовности отложить повышение пенсионного возраста.
  • 7 февраля Eurostat провели исследование пенсий в ЕС: инфографика.

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Фото: www.instagram.com/voguemexico

Дарья Мостовая
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