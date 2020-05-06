Мексиканский выпуск Vogue вышел с пожилыми женщинами на обложке – фото

Фото - twitter.com/VogueMexico

Обложкой майского выпуска журнала Vogue в Мексике стали пожилые женщины. Известное в мире моды издание решило обратить внимание общественностим на пожилых людей, которые стали особенно уязвимыми в условиях распространения болезни COVID-19.

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В съемках приняли участие пять женщин - ими стали бабушки сотрудников журнала, ранее никогда не участвовавшие в профессиональных фотосессиях. Серию фото назвали "Уроки жизни" и сделали центральной темой нового номера Vogue Mexico.

Таким жестом издатели мексиканской версии решили выразить уважение к людям пожилого возраста и напомнить, что в период эпидемии коронавируса они меньше всех защищены от болезни.

"Их жизненные истории, успехи, воспоминания и даже гардеробы - это наследие, которое мы будем носить в своих сердцах", - говорится в презентации Vogue Mexico.

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Фото: www.instagram.com/voguemexico