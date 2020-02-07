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Пенсии в ЕС. Где наименьший разрыв мужчины-женщины - инфографика

Пенсии в ЕС. Где наименьший разрыв мужчины-женщины - инфографика - Фото
Фото: pixabay.com
07.02.2020, 10:58

Несмотря на то, что женщины получали более низкие пенсии везде в ЕС, чем мужчины, масштабы разрыва сильно различаются от страны к стране

В Эстонии - наименьшая разница в пенсиях между женщинами и мужчинами среди стран Евросоюза: всего 1% не в пользу первых. Далее идет Дания (7%), Словакия (8%), Чехия (13%) и Венгрия (16%), говорится в новом исследовании Eurostat.

Аналитики отмечают, что за 10 лет гендерный пенсионный разрыв сократился в большинстве стран ЕС, и больше всего - в Греции (с 37% в 2010-м до 25% в 2018-м), Дании, Бельгии, Словении и во Франции. Но есть страны, где он увеличился: на Мальте (с 22% до 42%), в Латвии и Хорватии.

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В целом, в 2018 году женщины в ЕС в возрасте старше 65 лет получали пенсию, которая была в среднем на треть ниже, чем у мужчин.

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По данным исследования, каждому седьмому пенсионеру в ЕС грозит бедность. Странами с уровнем риска бедности выше 30% в 2018-м были Эстония (54%), Латвия (50%), Литва (41%) и Болгария (30%), а самые низкие показатели зафиксированы в Словакии (6%), Франции (8%) и Греции (9%).

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