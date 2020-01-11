Во Франции готовы отложить повышение пенсионного возраста

Эдуар Филипп (фото - EPA) Фото: EPA

Правительство Франции заявило о готовности временно отказаться от вызывающей самые серьезные протесты части пенсионной реформы - поэтапного повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме профсоюзам, передает BBC.

В письме говорится, что таким образом правительство хочет продемонстрировать доверие к своим социальным партнерам.

Филипп написал письмо на фоне очередных протестов во многих крупных городах страны. Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются с начала декабря. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект пенсионной реформы. Правительство хочет объединить сложную систему, которая, помимо общей пенсии, предусматривает специальные меры для 42 секторов. Привилегии для работников отдельных отраслей планируется упразднить. Правительство рассчитывает принять планы реформы 22 января.

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