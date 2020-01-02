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02.01.2020, 17:00

Протест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортаж

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Протест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортаж
Протест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортаж
Протест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортажПротест во Франции побил рекорд по длительности: фоторепортаж

Нынешняя акция протеста объявлена бессрочной

Общенациональной протест во Франции против пенсионной реформы побил рекорд 30-летней давности: акция длится почти месяц. Об этом сообщает Euronews

Последний такой рекорд был поставлен зимой 1986-1987 годов, когда сотрудники транспортной отрасли бастовали 28 дней подряд, парализовав сообщение в стране. 

Эта акция протеста объявлена бессрочной. 

7 января между властями и профсоюзами состоится очередной раунд переговоров, который определит дальнейшее развитие событий. 

Справка. Пенсионная реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. 

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Теги: пенсионная реформа, протест, франция
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