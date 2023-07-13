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Ворог активно використовує дезінформацію як зброю. Інформаційні атаки є одним зі способів ведення гібридної війни, які можуть бути не менш небезпечні, ніж фізичні.

Як відрізняти фейки та протистояти маніпуляціям, до яких постійно вдається російська пропаганда, намагаючись посіяти паніку та розлад в українському суспільстві? У цьому допоможе освітня програма з інформаційної гігієни "Антидот", створена Vodafone Україна у партнерстві зі Збройними силами України та експертами з медіаграмотності Оксаною Мороз та Альоною Романюк.

Пропонуємо вам перший дайджест "Антидоту" з розбором актуальних інформаційних атак, фейків та маніпуляцій, а також порадами щодо розвитку критичного мислення:

ВІЙСЬКОВІ ПСЕВДОЕКСПЕРТИ

Ще зі школи ми вивчили, що 2+2 це 4 і що Тарас Шевченко народився в 1814 році. Проте це не робить нас математиками чи істориками. Натомість у військовій тематиці регулярно трапляються псевдоексперти, які не мають справжньої кваліфікації. Чому? Про це у відео.

"РЯТУЙТЕ ХЛОПЦІВ!"

Одна з популярних форм маніпуляцій ворога – вкиди про голих, босих українських військових. Мовляв: "там 500 кулеметів, темно, бабайка, а ми голі босі!" Цей вислів уже став мемом. Проте часто за закликами про негайну допомогу чи нібито зраду, стоїть звичайний страх, погана комунікація, а то і ворожа інформаційна операція. Але як визначити, що справжнє, а що ні? Про це у відео.

ЗАЛЯКУВАННЯ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВИХ

Для досягнення своїх цілей ворог не гребує жодними методами: використовує касетні бомби, намагається знищити цивільну інфраструктуру, купує собі агентів серед силових структур і так далі. Але найбільш підлим прийомом в арсеналі росії є вплив на родини військових. Як не піддатися на інформаційні операції ворога? Про це у відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=3Vp3nlLymmY.

"Все. Кінець. Усе пропало" – саме такий допис ви б прочитали на нашій сторінці, якби ми стали жертвою російських інформаційних операцій. Щоб жертвою не стали ви, подивіться це відео до кінця.

ЗАЛЯКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ

Поговоримо про те, як росія намагається залякати українців і українок. Для цього в маніпуляціях часто використовують індустрію ворожок-екстрасенсів, які чомусь коментують навіть події у військово- політичному житті. Як так вийшло і що з цим робити? Про це у відео.

ВЧИМОСЯ МИСЛИТИ КРИТИЧНО

Прокачуємо навички критичного мислення. Підбірка із 10 онлайн-курсів з медіаграмотності на різний смак. Обирайте найцікавіший для себе. Дізнатися більше.

ВЧИМОСЯ РОЗПІЗНАВАТИ МАНІПУЛЯЦІЇ

Британський дослідник Бен Німо, проаналізувавши десятки технік, за якими працює російська пропаганда, систематизував їх у модель 4D, за якою веде інформаційну війну російська федерація. Коротко про це тут, а більше дивіться у відео.

ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ

Ворог маніпулює там, де є нерозуміння і паніка. 92% українців не знають норм радіації на сьогодні, а російські вкиди періодично стосуються теми радіоактивного забруднення.

Запам’ятовуємо: норма природного радіаційного фону – від 0,1 до 0,3 мкЗв/год.

А ось тут ми розказуємо, де можна оперативно перевірити радіоактивний фон свого міста.

ЗБОКУ ВИДНІШЕ?

Щодня в українському сегменті фейсбуку з’являються десятки нових сторінок, з яких запускають антиукраїнську рекламу. Переважно це пости, які посилаються нібито на західні медіа та різних

"експертів" і поширюють маніпуляції, фейки та викривлену інформацію на теми, які стосуються мобілізації, влади чи, наприклад, експорту пшениці. Теми змінються відповідно до ситуації на міжнародній арені та на полі бою.

Мета таких вкидів – підірвати Україну зсередини, підірвати нашу віру і підтримку ЗСУ та у допомогу партнерів. Як виявляти та реагувати на такі вкиди, читайте у тексті.

ПРО ЕКОНОМІКУ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Коли людина не розуміє, від чого залежить формування тарифів або заробітних плат, це відкриває поле для маніпуляцій та популізму. Розбираємо популістичні вкиди про вартість енергоносіїв, МВФ та заробітні плати в українців.

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