"Через вигоряння". Соратник Путіна Шрьодер не з'явився на парламентські слухання
Колишній німецький канцлер Герхард Шрьодер був відправлений до клініки з симптомами вигоряння, що дозволило йому уникнути слухань щодо російського впливу у ФРН. Про це повідомляє видання Politico.
80-річний Шрьодер, що стикнувся з "різкою критикою" за свої зв'язки з Москвою, повинен був надати показання перед слідством у парламенті землі Мекленбург-Передня Померанія щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" за підтримки Росії.
Наприкінці січня колишній політик також через хворобу уникнув слухань у слідчій комісії цієї ж інституції.
Тепер же лікар Шрьодера заявив, що його пацієнт страждає від сильного виснаження, браку енергії, концентрації та проблем із пам'яттю, а також у нього діагностовано порушення сну та зниження емоційної стійкості.
І хоча нинішні слухання були перенесені на березень, лікар ексканцлера стверджує, що Шрьодер "ані зараз, ані в осяжному майбутньому буде не здатен впоратися з фізичним та психологічним стресом тривалого – особливо публічного – опитування" слідчої комісії, оскільки таке слухання може ще більше погіршити його здоров'я.
Шрьодер був лідером соціал-демократів, керував Німеччиною у коаліції із "Зеленими" з 1998 до 2005 року. Колишній політик добре відомий своїми зв'язками з режимом російського диктатора Володимира Путіна. У жовтні 2016 року Шрьодер очолив раду директорів дочірньої компанії Газпрому Nord Stream 2 AG, створену для спорудження "Північного потоку-2". Також ексканцлер керував консорціумом із будівництва першого "Північного потоку".
- У травні 2023 року дружину Шрьодера звільнили з компанії NRW.Global Business після святкування 9 травня у російському посольстві в Берліні.
- У вересні того ж року ганноверське відділення Соціал-демократичної партії "після довгих суперечок" все-таки вирішило влаштувати урочистий вечір на честь 60-х роковин вступу Шрьодера до політсили.