"Через вигоряння". Соратник Путіна Шрьодер не з'явився на парламентські слухання

Лікар заявив, що, зокрема, колишній канцлер страждає від сильного виснаження, браку енергії, концентрації та проблем із пам'яттю

Герхард Шрьодер (Фото: EPA)

Колишній німецький канцлер Герхард Шрьодер був відправлений до клініки з симптомами вигоряння, що дозволило йому уникнути слухань щодо російського впливу у ФРН. Про це повідомляє видання Politico.

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80-річний Шрьодер, що стикнувся з "різкою критикою" за свої зв'язки з Москвою, повинен був надати показання перед слідством у парламенті землі Мекленбург-Передня Померанія щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" за підтримки Росії.

Наприкінці січня колишній політик також через хворобу уникнув слухань у слідчій комісії цієї ж інституції.

Тепер же лікар Шрьодера заявив, що його пацієнт страждає від сильного виснаження, браку енергії, концентрації та проблем із пам'яттю, а також у нього діагностовано порушення сну та зниження емоційної стійкості.

І хоча нинішні слухання були перенесені на березень, лікар ексканцлера стверджує, що Шрьодер "ані зараз, ані в осяжному майбутньому буде не здатен впоратися з фізичним та психологічним стресом тривалого – особливо публічного – опитування" слідчої комісії, оскільки таке слухання може ще більше погіршити його здоров'я.

Шрьодер був лідером соціал-демократів, керував Німеччиною у коаліції із "Зеленими" з 1998 до 2005 року. Колишній політик добре відомий своїми зв'язками з режимом російського диктатора Володимира Путіна. У жовтні 2016 року Шрьодер очолив раду директорів дочірньої компанії Газпрому Nord Stream 2 AG, створену для спорудження "Північного потоку-2". Також ексканцлер керував консорціумом із будівництва першого "Північного потоку".