"Из-за выгорания". Соратник Путина Шредер не явился на парламентские слушания

Врач заявил, что, в частности, бывший канцлер страдает от сильного истощения, нехватки энергии, концентрации и проблем с памятью

Герхард Шредер (Фото: EPA)

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер был отправлен в клинику с симптомами выгорания, что позволило ему избежать слушаний по поводу российского влияния в ФРГ. Об этом сообщает издание Politico.

80-летний Шредер, столкнувшийся с "резкой критикой" за свои связи с Москвой, должен был дать показания перед следствием в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания о строительстве газопровода "Северный поток-2" при поддержке России.

В конце января бывший политик также из-за болезни избежал слушаний в следственной комиссии этого же института.

Теперь же врач Шредера заявил, что его пациент страдает от сильного истощения, нехватки энергии, концентрации и проблем с памятью, а также у него диагностированы нарушения сна и снижение эмоциональной стойкости.

И хотя нынешние слушания были перенесены на март, врач экс-канцлера утверждает, что Шредер "ни сейчас, ни в обозримом будущем будет не способен справиться с физическим и психологическим стрессом длительного – особенно публичного – опроса" следственной комиссии, поскольку такое слушание может еще больше ухудшить его здоровье.

Шредер был лидером социал-демократов, руководил Германией в коалиции с "Зелеными" с 1998 по 2005 год. Бывший политик хорошо известен своими связями с режимом российского диктатора Владимира Путина. В октябре 2016 года Шредер возглавил совет директоров дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AG, созданный для сооружения "Северного потока-2". Также экс-канцлер руководил консорциумом по строительству первого "Северного потока".