Жену немецкого экс-канцлера Герхарда Шредера уволили из компании NRW.Global Business после посещения посольства страны-террориста России в Берлине. Об этом сообщает Bild.

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Отмечается, что Сойон Шредер-Ким вместе с мужем приняла участие в праздновании 9 мая в посольстве РФ, что "вызвало бурную критику" по всей Германии.

После этого ее уволили из компании NRW.Global Business. Она работала представителем в Южной Корее в компании Северной Рейн-Вестфалии.

"От NRW.Global Business было несколько указаний госпоже Шредер-Ким, что представители не должны публично высказываться на политически чувствительные темы, в частности, относительно российской агрессивной войны в Украине", – сказала пресс-секретарь министра экономики Северной Рейн-Вестфалии Мона Нойбаур.

В компании отметили, что Шредер-Ким была уволена с "немедленным вступлением в силу", и трудовые отношения были прекращены без предупреждения.

9 мая 2023 года экс-канцлер ФРГ Шредер посетил праздничную вечеринку в посольстве России в Берлине.

11 мая радиостанция RMF FM сообщила, что польская прокуратура расследует роль Шредера в полномасштабном вторжении России в Украину.

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