UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Герхард Шредер опять попал в скандал – был 9 мая на вечеринке в посольстве России

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 20:38
Герхард Шредер опять попал в скандал – был 9 мая на вечеринке в посольстве России - Фото
Шредер и Путин (фото – EPA)

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в очередной скандал из-за тесных связей с Кремлем: 9 мая он был гостем праздничной вечеринки в посольстве РФ в Берлине, пишет Bild.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Шредера и его жену сфотографировали на "победном" приеме в посольстве России, на котором присутствовал также бывший генеральный секретарь СЕПГ (во времена ГДР) Эгон Кренц, а также лидеры крайне правой партии Альтернатива для Германии и крайне левой партии Линке, которые выступают за снятие с России санкций за ее вторжение в Украину.

Один из лидеров фракции СДПГ в бундестаге Катя Маст заявила журналистам, что считает поведение Шредера "непостижимым".

Политик от ХДС Торстен Фрай сказал, что "поведение Шредера вряд ли можно превзойти из-за безвкусицы".

"В тот же день, когда бывшего канцлера принимали российские дипломаты, невинные люди в Украине погибали из-за развязанной Россией агрессивной войны", – сказал Фрай.

  • 24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина. 
  • В мае бюджетный комитет бундестага принял решение закрыть финансирование бюро Шредера из федерального бюджета. 
  • 10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.
  • 8 августа специальная комиссия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не нашла оснований для осуждения или исключения Шредера из СДПГ.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Герхард Шредер Германия посольство россии скандал
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 