Герхард Шредер опять попал в скандал – был 9 мая на вечеринке в посольстве России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в очередной скандал из-за тесных связей с Кремлем: 9 мая он был гостем праздничной вечеринки в посольстве РФ в Берлине, пишет Bild.
Шредера и его жену сфотографировали на "победном" приеме в посольстве России, на котором присутствовал также бывший генеральный секретарь СЕПГ (во времена ГДР) Эгон Кренц, а также лидеры крайне правой партии Альтернатива для Германии и крайне левой партии Линке, которые выступают за снятие с России санкций за ее вторжение в Украину.
Один из лидеров фракции СДПГ в бундестаге Катя Маст заявила журналистам, что считает поведение Шредера "непостижимым".
Политик от ХДС Торстен Фрай сказал, что "поведение Шредера вряд ли можно превзойти из-за безвкусицы".
"В тот же день, когда бывшего канцлера принимали российские дипломаты, невинные люди в Украине погибали из-за развязанной Россией агрессивной войны", – сказал Фрай.
- 24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина.
- В мае бюджетный комитет бундестага принял решение закрыть финансирование бюро Шредера из федерального бюджета.
- 10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.
- 8 августа специальная комиссия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не нашла оснований для осуждения или исключения Шредера из СДПГ.
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