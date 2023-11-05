Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила майже 1000 солдатів
Армія Росії протягом 4 листопада втратила 990 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 305 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 305 090 (+990) осіб ліквідовано;
→ танків – 5284 (+8);
→ бойових броньованих машин – 9953 (+14);
→ артилерійських систем – 7375 (+12);
→ РСЗВ – 867 (+6);
→ засобів ППО – 570 (+2);
→ літаків – 322 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (0);
→ крилатих ракет – 1554 (+3);
→ кораблів/катерів – 20 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14);
→ спецтехніки – 1047 (+9).
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.
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