Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила майже 1000 солдатів

Армія Росії протягом 4 листопада втратила 990 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 305 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 305 090 (+990) осіб ліквідовано;

→ танків – 5284 (+8);

→ бойових броньованих машин – 9953 (+14);

→ артилерійських систем – 7375 (+12);

→ РСЗВ – 867 (+6);

→ засобів ППО – 570 (+2);

→ літаків – 322 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (0);

→ крилатих ракет – 1554 (+3);

→ кораблів/катерів – 20 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14);

→ спецтехніки – 1047 (+9).

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.

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