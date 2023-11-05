Генштаб ВСУ: Россия за сутки потеряла почти 1000 солдат
Армия России за 4 ноября потеряла 990 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 305 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 305 090 (+990) человек ликвидировано;
→ танков – 5284 (+8);
→ боевых бронированных машин – 9953 (+14);
→ артиллерийских систем – 7375 (+12);
→ РСЗО – 867 (+6);
→ средств ПВО – 570 (+2);
→ самолетов – 322(0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (0);
→ крылатых ракет – 1554 (+3);
→ кораблей/катеров – 20 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 9730 (+14);
→ спецтехники – 1047 (+9).
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию, но ошибся.
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