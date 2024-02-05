Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку

Юлія Лапутіна (Фото: пресслужба форуму Україна-30)

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала у відставку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Відповідна заява посадовиці надійшла до Верховної Ради, написав він.

Тепер її заяву розгляне парламент на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук.

Лапутіна перебувала на посаді з 18 грудня 2020 року.

Робота Лапутіної викликала критику, зокрема, у грудні 2023 року Члени громадської ради при Мінветеранів висловили незадоволення звітом чиновниці та її діяльністю й вимагали її відставки.

Голова громадської ради, ветеран Дмитро Шатровський заявив, що в нього немає претензій до Лапутіною особисто як до офіцера та генерала, проте запитань багато як до топ-менеджера і лобіста. Він зазначав, що чиновниця не є компетентною та має піти з посади.

З 1992 року Лапутіна працювала в Службі безпеки України на різних посадах. З 2010 по 2012 рік була заступницею голови Центру спецоперацій "А" (антитерористичний підрозділ). 14 квітня 2014 брала участь у висадці на Краматорському аеродромі.

З вересня по грудень 2014 року Лапутіна була командиром оперативної групи СБУ в Антитерористичній операції, де виконувала завдання з затримання учасників проросійських терористичних організацій.

З 2014 по 2020 рік Лапутіна працювала заступником начальника Департаменту контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 25 березня 2020 року отримала звання генерал-майора, стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

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