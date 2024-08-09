На фронті боєзіткнень менше, ніж учора, найгарячіше – під Покровськом

На напрямку знешкоджено 234 окупантів, з них 84 безповоротно

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби відбулося 70 бойових зіткнень на фронті, найбільш активно росіяни наступають на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Загалом із початку доби відбулося 70 боєзіткнень, найбільш активно загарбники наступають на Покровському напрямку, йдеться у повідомленні. Для порівняння: впродовж 8 серпня було зафіксовано 101 бойове зіткнення.

За даними Генштабу, на цьому напрямку від початку доби точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка – захисники відбили 17 атак, ще сім продовжуються.

Мапа: Deepstate

Той самий відтинок фронту – обведене червоним (Мапа: Deepstate)

За уточненими даними військових, на Покровському напрямку знешкоджено 234 окупантів, з них 84 безповоротно, а також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири дрони різних видів та шість одиниць автотранспорту.

До того ж захисники пошкодили два танки, чотири артилерійські системи, автоматичний міномет 2Б9, один безпілотник та чотири одиниці автотранспорту, підсумовують у повідомленні.

Згідно зі зведеннями Генерального штабу, з 4 серпня кількість бойових зіткнень з окупантами поступово зменшується. Це може пояснюватися початком військової операції в Курській області РФ. Офіційно Україна не коментує бойові дії у російському прикордонні.

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