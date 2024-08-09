Після Курської операції кількість атак російських окупантів зменшилась
Після початку Курської операції кількість бойових зіткнень з окупантами поступово зменшується. Про це свідчать дані офіційних зведень Генерального штабу.
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Станом на 8 ранку ситуація на всій лінії фронту протягом останніх шести днів виглядала наступним чином:
- 4 серпня – 140 бойових зіткнень;
- 5 серпня – 124 бойові зіткнення;
- 6 серпня – 133 бойові зіткнення;
- 7 серпня – 136 бойових зіткнень;
- 8 серпня – 96 бойових зіткнень;
- 9 серпня – 101 бойове зіткнення.
Найгарячішим напрямком залишався Покровський.
6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон
Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито контролюють низку населених пунктів у Курській області. Причетність України до цих подій жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.
- 7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень щодо того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії. Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.