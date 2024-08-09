После Курской операции количество атак российских оккупантов уменьшилось
После начала Курской операции количество боевых столкновений с оккупантами постепенно уменьшается. Об этом свидетельствуют данные официальных сводок Генерального штаба.
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По состоянию на 8 утра ситуация по всей линии фронта в течение последних шести дней выглядела следующим образом:
- 4 августа – 140 боевых столкновений;
- 5 августа – 124 боевых столкновения;
- 6 августа – 133 боевых столкновения;
- 7 августа – 136 боевых столкновений;
- 8 августа – 96 боевых столкновений;
- 9 августа – 101 боевое столкновение.
Самым горячим направлением оставалось Покровское.
6 августа Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу
Российские пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы контролируют ряд населенных пунктов в Курской области. Причастность Украины к этим событиям ни одно ведомство Сил безопасности и обороны не комментирует.
- 7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России. Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.