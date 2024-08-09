На фронте боестолкновений меньше, чем вчера, горячее всего – под Покровском

На направлении обезврежено 234 оккупанта, из них 84 безвозвратно

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

С начала суток произошло 70 боевых столкновений на фронте, наиболее активно россияне наступают на Покровском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В целом с начала суток произошло 70 боестолкновений, наиболее активно захватчики наступают на Покровском направлении, говорится в сообщении. Для сравнения: в течение 8 августа было зафиксировано 101 боевое столкновение.

По данным Генштаба, на этом направлении с начала суток шло 25 боев неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Желанное и Яснобродовка – защитники отбили 17 атак, еще семь продолжаются.

Карта: Deepstate

Тот же отрезок фронта – обведенное красным (Карта: Deepstate

По уточненным данным военных, на Покровском направлении обезврежено 234 оккупанта, из них 84 безвозвратно, а также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре дрона разных видов и шесть единиц автотранспорта.

К тому же защитники повредили два танка, четыре артиллерийские системы, автоматический миномет 2Б9, один беспилотник и четыре единицы автотранспорта, заключают в сообщении.

Согласно сведениям Генерального штаба, с 4 августа количество боевых столкновений с оккупантами постепенно уменьшается. Это может объясняться началом военной операции в Курской области РФ. Официально Украина не комментирует боевые действия в российском пограничье.

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